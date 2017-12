International

Election: Georges WEAH donné vainqueur du 2ème tour de la présidentielle libérienne(MÉDIAS)

L’ex-star du football et sénateur libérien George Weah a remporté le second tour de l’élection présidentielle au Liberia, avec 61,5 pour cent des voix, annoncent plusieurs médias reçus jeudi à l’APS.



Son adversaire, le vice-président Joseph Boakai, a recueilli 38,5 pour cent des votes, a précisé les mêmes médias citant la Commission électorale nationale (NEC) après dépouillement de 98,1 pour cent des suffrages.



L’actuel sénateur devance donc nettement son rival, au terme d’une élection dont le premier tour avait eu lieu le 10 octobre 2017. Le second tour, initialement prévu le 7 novembre, avait été reporté au 26 décembre.



George Weah succédera à Ellen Johnson Sirleaf le mois prochain, si son élection est confirmée officiellement.



Seul footballeur africain à avoir remporté un Ballon d’or, en 1995, Weah a joué à l’AS Monaco et au PSG (France), au Milan AC (Italie) et à Chelsea (Angleterre), entre autres.



Il était absent du Libéria pendant la guerre civile qui a fait quelque 250 000 morts dans ce pays entre 1989 et 2003.



Weah, entré en politique à la fin du conflit, avait été battu au second

tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d’Etat en Afrique.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre