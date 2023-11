El Malick Ndiaye : «Sonko démarrera ses parrainages après le 17novembre»

Les opérations de collecte des parrainages pour Ousmane Sonko seront lancées après le vendredi prochain. C’est ce qu’a déclaré El Malick Ndiaye, responsable de la Communication de Pastef.



La Direction générale des élections n’a toujours remis les fiches de parrainage au mandataire de Ousmane Sonko. Ce, malgré la décision du tribunal de Ziguinchor (12 octobre dernier) et malgré l’injonction de la Commission électorale nationale autonaume (Céna). Mais, les opérations de collecte des parrainages du leader des patriotes démarreront après le 17 novembre prochain. C’est ce qu’a déclaré El Malick Ndiaye, responsable de la Communication de Pastef.



«Le président Ousmane Sonko démarrera ses parrainages après le 17 novembre, et soyez rassurés que nous irons à la rencontre de tous les Sénégalais là où ils se trouveront», a-t-il annoncé sur Facebook, avant d’ajouter : «Si l’une de nos délégations est bloquée, le candidat du régime sera déclaré persona non grata partout dans le pays. Quant à la diaspora, il ne faudra même pas rêver», dit-il dans sa publication.