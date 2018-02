Société

Education: Un élève du Prytanée militaire remporte le concours de dissertation de la fondation UBA

SENXIBAR-L’élève en classe de terminale S1 au Prytanée militaire de Saint-Louis, Mbaye Diongue, a remporté le concours annuel de dissertation de la Fondation UBA doté d’une bourse d’étude de 2 millions 700 francs, a appris l’APS.





"Ce concours qui est lancé chaque année au mois de janvier a permis à plus 1300 élèves de s’inscrire (....) 12 ont été retenus pour la finale (....) 3 ont reçu des bourses d’excellence variant entre 2 millions 700, un million 900 et 1 million de francs CFA", a expliqué la directrice générale de UBA, Amie Ndiaye Sow, lors de la cérémonie de remise de diplôme et de bourses aux lauréats.



Elle a ajouté que les 12 candidats finalistes ont tous reçu un diplôme et un ordinateur portable, indiquant que "le concours a pour but de tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire en les soumettant à une épreuve de dissertation sur des sujets d’actualité".



Pour l’édition 2018, le concours était axé sur le thème : "Pourquoi la littérature sert-elle souvent de cadre pour exprimer l’insatisfaction ?".



Le lauréat Mbaye Diongue dit avoir pris connaissance de l’ouverture du concours par le biais de son professeur de français. "Je l’ai abordé pour relever pourquoi les auteurs utilisent leurs plumes pour exprimer leur insatisfaction", a dit Diongue.



"Cela m’a permis de faire comprendre que la littérature est un domaine un peu particulier qui permet de changer le monde à travers la plume et aussi de mener la révolution en passant de l’évolution à la révolution", a encore dit le lauréat pour justifier sa consécration.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre