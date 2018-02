Société

Education-Perspectives: Dakar et Paris signent un accord en matière de coopération éducative

Le ministre sénégalais de l’Education nationale, Serigne Mbaye Thiam, et son homologue français Jean-Michel Blanquer, ont signé vendredi à Dakar "un accord cadre relatif aux priorités bilatérales" de leurs deux pays en matière de coopération dans le secteur de l’éducation, a constaté l’APS.



Cet accord a été signé par les deux parties dans le cadre de la visite officielle du président français Emmanuel Macron au Sénégal.



Macky Sall et son homologue français ont assisté à la cérémonie de signature de cette convention, en marge de l’inauguration du CEM de Hann, dans la banlieue dakaroise.



Cet établissement a été construit grâce à un financement de l’Agence française de développement (AFD), pour le compte du projet d’appui au développement de l’enseignement moyen dans la région de Dakar (ADEM-Dakar).



Doté d’un financement total de 12 millions d’euros, soit 7 milliards de francs CFA, ce projet prévoit de construire 17 collèges dans la capitale sénégalaise.



Emmanuel Macron, arrivé jeudi soir à Dakar, pour une visite officielle de trois jours au Sénégal, a auparavant eu un entretien avec son homologue sénégalais au palais de la République, vendredi matin.



MM. Sall et Macron ont également signé plusieurs accords, avant de visiter la Maison du TER, le Train express régional, une voie de chemin de fer électrique à écartement standard devant relier, dans un premier temps, Dakar à l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass.



L’Agence française de développement (AFD) a contribué à plus de 200 milliards de francs CFA au financement de ce projet d’un coût total de 568 milliards de FCFA.



Après Hann-Bel Air, les présidents Sall et Macron vont assister à un panel de haut niveau de la troisième conférence internationale de reconstitution de fonds du Partenariat mondial pour l’éducation, à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.



Une conférence de presse des deux chefs d’Etat prévue à 14 heures mettra fin au programme de la visite d’Emmanuel Macron pour la journée de vendredi.



Samedi, dans la matinée, les deux couples présidentiels se rendront à Saint-Louis (nord), pour la dernière étape de la visite officielle du dirigeant français au Sénégal.



APS

AAD Senxibar

