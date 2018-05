Education: Le nouveau recteur de l'UGB est un "pur produit" de l'Université de Saint-Louis

En effet, le professeur Ousmane Thiaré a obtenu licence, Maitrise, AEA et DEA de mathématiques appliquées à l’université Gaston Berger avant de s’envoler pour l’Ecole polytechnique de l’Université de Tours, en France où il a décroché en 2002 son DEA d’informatique pour revenir occucper le poste d’assistant titulaire en informatique à l’UGB.

Le nouveau recteur de l’UGB a ensuite eu en 2007 un Doctorat unique en Informatique à l’Université de Cergy-Pontoise en France. Il passe maître assistant en 2008, maître de conférences HDR en informatique de 2010 à 2015 et professeur titulaire en juillet 2015.

Ousmane Thiaré a aussi été coordonnateur du Troisième cycle en Informatique de 2011 à 2013 et occupé le poste de directeur du Centre de Calcul Ousmane Seck de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, de 2013 à 2016.

Membre du Conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole doctorale des Sciences et des Technologies de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, il est depuis 2014, professeur associé à l’African University of Science and Technology (AUST) d’Abuja au Nigéria.

Expert évaluateur de l’Autorité nationale d’asurance qualité de l’Enseignement supérieur (ANAQ-Sup), Ousmane Thiaré est nommé directeur du Centre d’excellence africain pour les Mathématiques, Informatique et Technologies de l’Information et de la Communication (CEA-MITIC), poste qu’il occupe depuis mars 2017.

Le CEA-MITIC est un projet de la Banque mondiale d’un montant de 8 millions de dollar qui a pour objectif de changer les dynamiques de l’accès à l’emploi. Le centre s’emploie à former une main d’œuvre de qualité et connecter tous les acteurs demandeurs et prestataires de services dans les domaines des Mathématiques, de l’Informatique et des TIC.