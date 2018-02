Senxibar

Education-Humeur: Débrayage de l'inter-cadre, mardi, suivi d'une grève totale mercredi et jeudi

L’Intersyndicale des enseignants Inter-Cadre composée du Grand Cadre, de l’Useq, de l’Idée et de la Federe, annonce un débrayage ce mardi à partir de 9h suivi d’une assemblée générale, a appris l’APS.



Ce mouvement entre dans le cadre du deuxième plan d’action de l’Intersyndicale des enseignants qui, dans un communique, exige ‘’des négociations sérieuses et inclusives’’ avec le gouvernement.

Une grève totale est prévue mercredi et jeudi, du préscolaire au moyen et secondaire, selon la même source.



Vendredi dernier, des syndicats représentatifs du secteur de l’éducation ont dénoncé, au cours d’une marche nationale organisée à Dakar, le non-respect du protocole d’accords signé avec le gouvernement en 2014.



La marche, qui a duré plus d’une heure, a vu la participation de plusieurs enseignants, venus de toutes les régions du Sénégal. Les manifestants ont brandi des pancartes et des banderoles mettant en exergue leurs principales revendications.



Les manifestants ont demandé au gouvernement de procéder à l’harmonisation du système de retraite, au recrutement d’enseignants, à l’augmentation substantielle et à l’alignement de leur indemnité de logement.



Les syndicats d’enseignants les plus représentatifs, dont le SAEMS, le CUSEMS, le SELS, le SELS/A, l’UDEN et le SNEEL/FC), ont promis d’organiser prochainement une série de marches dans les régions, pour contraindre l’Etat à respecter les accords signés avec les centrales syndicales.



Ce lundi, les élèves du lycée Babacar Cobar Ndao et des collèges d’enseignement moyen (CEM) de la commune de Kaffrine (centre) ont marché, pour demander l’arrêt des grèves répétitives des enseignants.



La manifestation s’est déroulée sans violence. Encadrés par les services de sécurité, les élèves ont marché à travers les artères de la ville jusqu’à la gouvernance où ils ont remis un mémorandum à l’adjoint au gouverneur de Kaffrine chargé des Affaires administrative, Ousseynou Mbaye.

