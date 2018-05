Education: ’’Fallou peut reposer en paix, si sa mort contribue le probème de l'université(Famille)

‘’Si la mort de Fallou doit mettre un terme aux problèmes des étudiants, il peut reposer en paix et en martyr à Touba puisqu’il a été tué pour cette cause’’, a-t-il dit recevant la délégation officielle envoyée par le président de la République à Pattar.



La délégation conduite par Aminata Tall est venue marquer la compassion du Chef de l’état à toute la famille éplorée et à la nation toute entière.



Après avoir écouté le message délivré par le chef de la délégation, M. Gning par ailleurs porte-parole de la famille a à son tour présenté les condoléances au président de la République puisque c’est une perte nationale.



Selon lui, Fallou Sène a laissé un vide derrière lui avec une mère meurtrie, un père sans espoir et une femme désemparée avec un enfant entre les mains.



Les populations ont par la même occasion posé certaines doléances aux mandants du président de la République, Macky Sall pour que le village soit électrifié mais également pour que les jeunes désœuvrés puissent avoir de l’emploi.