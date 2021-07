Économie numérique et digitalisation : Le Chef de l'Etat renforce les pouvoirs de Yankhoba Diattara

Au lendemain de la mobilisation réussie lors de la cérémonie d'inauguration de l'ISEP de Thiès, le Président de la République a très vite rendu à Yankhoba Diatara la monnaie de sa pièce. A l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, le Président Macky Sall à renforcé les pouvoirs du ministre de l'Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara tant en ce qui concerne son département que dans les cohérences d'actions avec ses collègues ministres.

Présidant le Conseil des Ministres de ce mercredi 30 juin 2021, au Palais de la République, le chef de l'Etat a d'entrée évoquée les inaugurations réussies des ISEP de Thies et de Diamniadio. Avant de rappeler celle du Datacenter national. Non sans féliciter l'ADIE.

A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat s’est réjoui de l’ouverture des Instituts supérieurs d’Enseignement professionnel (ISEP) de Diamniadio et de Thiès, le 29 juin 2021, qui sont des modèles dans la mise en œuvre de la politique d’employabilité des jeunes.

Le Président de la République, revenant sur l’inauguration, le mardi 22 juin 2021, du Data Center de Diamniadio, a rappelé au Gouvernement que cette infrastructure de dernière génération va consolider la transformation digitale des administrations, la sécurisation de nos données, la résilience et la souveraineté numériques du Sénégal" a renseigné le communiqué du Conseil des Ministres.

Poursuivant, en ce qui concerne le rôle du Datacenter, le communiqué souligne que c'est une infrastructure qui va également accélérer l’ancrage d’une économie numérique, basée sur un partenariat stratégique entre l’Etat et le secteur privé, un outil majeur au service des administrations publiques et des entreprises.

« Le Président de la République invite, le Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, à lui proposer un cadre réglementaire fixant l’organisation et le fonctionnement de cette infrastructure numérique » a indiqué le texte.

Puis, le texte souligne que le Président de la République est revenu sur la mise en cohérence des actions gouvernementales en demandant, en outre, au Ministre de l’Economie numérique et au Ministre en charge de l’Enseignement supérieur, de créer les convergences et synergies nécessaires entre le Data Center, le Parc des Technologies numériques et le Supercalculateur national afin de faire de Diamniadio, le pilier durable du système de transformation numérique du Sénégal, dans un esprit de partenariat Public-Privé. Cette décision intervient également à la suite des séries d'actions que le ministre Yankhoba Diattara ne cesse de déployer dans l’accompagnement de l'éducation en général, tant dans leur équipement en outils digitaux que dans ses interventions pour apaiser les tensions dans le milieu estudiantin.



C'est dans cette logique d'ailleurs que le Chef de l’Etat invite, à nouveau, les Ministres en charge de l’Education et de l’Enseignement supérieur, à intensifier la transformation digitale de notre système éducatif, d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.



Enfin, le texte souligne que le Président de la République est revenu sur la densification et l'accessibilité de la connectivité en demandant par ailleurs, au Ministre en charge de l’Economie numérique, de veiller à l’accélération de l’aménagement numérique du territoire, avec l’amélioration de la qualité de la couverture des réseaux.