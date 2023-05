Économie et Finances : comment le Sénégal va dépenser les 1150 milliards de francs CFA du FMI

Les fonds seront décaissés entre juin 2023 et juin 2026 et affectés à quatre domaines. Explications.



Le Fonds monétaire international (FMI) a alloué au Sénégal un financement de 1150 milliards de francs CFA pour un nouveau programme économique et financier couvrant la période juin 2023 et juin 2026. La mise à disposition de cette enveloppe est le résultat des négociations, du 27 avril au 11 mai à Dakar, entre le gouvernement et une mission de l’institution de Bretton Woods.



D’après une note consultée par Seneweb, «ce nouveau programme est articulé autour de quatre piliers» : le renforcement de la gestion des finances publiques, le renforcement de la gouvernance financière et l’amélioration du dispositif anti-blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme, la réalisation d’une économie plus résiliente et inclusive, et le renforcement de la résilience aux changements climatiques.



Pour le premier volet du programme, il faudra renforcer «la mobilisation des recettes fiscales en vue d’atteindre au moins un taux de pression fiscale de 20% à l’horizon 2025». Objectif : «permettre d’atteindre une cible de déficit budgétaire communautaire de 3% à cette échéance».



«Dans le même sillage, souligne la note, les actions de maîtrise de la dette seront renforcées pour accélérer la baisse de l’encours actuel de 68,2% du PIB (soit en dessous du plafond communautaire de 70%) qui s’établira à 65,8 du PIB dès 2024. Également, la dette des entreprises publiques et parapublique, estimée à 7,8% du PIB, fera également l’objet d’un suivi particulier.»



Préserver les couches vulnérables



Ce n’est pas tout. La même source ajoute : «Par ailleurs, les efforts de rationalisation des subventions seront poursuivis durant le nouveau programme. Celles-ci passeront déjà pour le secteur de l’énergie de près de 1 000 milliards en 2022 à 450 milliards en 2023. Cependant, par un meilleur ciblage de ces subventions, les populations vulnérables seront préservées.»



Illustration : «La subvention sur le gaz butane de 1123 F CFA soit 28% de son prix normal, sera maintenue pour ces populations, de même que celle de 27 F CFA par kilowatt/heure consommé sur la tranche sociale, soit 20% du coût réel. Pour le gasoil, l’Etat continue à supporter 65 F CFA/litre, soit 8% par rapport aux prix réel.»



À propos de la gouvernance financière et l’amélioration du dispositif anti-blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme, il s’agira de renforcer les «attributions de l’OFNAC» et d’accélérer la mise en œuvre «des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) pour améliorer la position du Sénégal».



Deux axes majeurs seront explorés en vue de «la réalisation d’une économie plus résiliente et inclusive». «Il s’agira d’une part, de poursuivre les efforts d’amélioration de l’environnement des affaires et de l’attractivité de la destination Sénégal, à travers notamment l’adoption d’un nouveau code des investissements. D’autre part, en matière de protection sociale, la base des bénéficiaires de bourse de sécurité familiale sera portée à un (1) million de ménages contre 316 000 actuellement et le montant de cette bourse, relevé à 35 000 F CFA contre 25 000 F CFA le trimestre présentement», précise le note.

Celle-ci conclut : «Enfin, concernant de la résilience climatique, axe important de ce nouveau programme, le Gouvernement s’évertuera à renforcer les politiques d’adaptation et d’atténuation des impacts du changement climatique à travers la mise en œuvre d’une batterie de réformes institutionnelles, organisationnelles et budgétaires pour mieux prendre en charge cette nouvelle problématique dans nos politiques publiques.»