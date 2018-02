Société

Eau : Une coloration noire sème la panique

Les Dakarois craignent le pire. Alors que dans certains quartiers, l’eau ne coule plus depuis 72 heures, dans d’autres, la qualité de l’eau inquiète. Les robinets crachent une eau noire et nauséabonde, selon les habitants des quartiers de la Médina, Gueule-Tapée et Ouakam Cité Avion.



Les populations n’osent même plus se mettre sous la douche. « On ne peut ni la boire, ni faire quoi que ce soit d’autre », confie un habitant de Gueule-Tapée au journal Vox Populi, qui a consacré un reportage sur le sujet.





AAD Senxibar

