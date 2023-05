EXCLUSIVITÉ - DES SÉNÉGALAIS ATTAQUÉS AU BURKINA FASO

Les attaques terroristes se suivent et se ressemblent en territoire burkinabé. Toutefois, pour cette fois, des sources sures font état d’une attaque de 7 camions sénégalais chargés de marchandises entre Diori et Kaya, au niveau de la frontière entre le Burkina et le Niger.



Cette attaques terroristes a eu comme conséquence des dégâts importants avec des camions et leurs marchandises qui ont été réduits en cendres. Aujourd’hui, les autorités diplomatiques sénégalaises sont en train de s’activer pour exfiltrer les dix-neuf occupants, tous sénégalais, de ces camions incendiés.