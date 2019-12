EXCLUSIF - ( MBACKÉ) DES CAMIONS D’ARACHIDE ARRÊTÉS/ La campagne agricole suspendue entre « vendre aux chinois » et « respecter ses engagements avec la Sonacos... »

Des camions sont arrêtés par le service régional du commerce de Diourbel au niveau de Mbacké. Ces camions remplis de graines d'arachide tentaient de filer à l'anglaise pour aller vendre ailleurs leurs cargaisons. Interrogés, les convoyeurs ne cachent pas le désir qu'ils avaient d'aller trouver des acquéreurs plus offrants. Ce qui est interdit pour les paysans qui avaient paraphé des contrats avec la Sonacos qui leur avait octroyé des semences et qui attendait, en retour, d'être le client privilégié à l'issue des récoltes. Pour ce cas précis, le chef de service régional du commerce se limitera à justifier l'arrestation de ces camions, en évoquant des cas de fraude. Il parlera de fausses lettres de voiture et défaut de factures pour les cargaisons etc... Dans le reportage que l’on vous propose, vous comprendrez aisément comment le Sénégal va passer à côté d'une bonne campagne agricole.