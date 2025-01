[ EXCLUSIF] 1 100 appareils volés exportés : La Cybersécurité démantèle la mafia de Colobane

La Division spéciale de cybersécurité a démantelé, samedi dernier, un puissant gang spécialisé dans le vol et le trafic d'appareils électroniques, notamment des téléphones, des tablettes et des ordinateurs, avec l'arrestation de cinq cybercriminels à Colobane, selon les informations de Seneweb.

Ce coup de filet fait suite à plusieurs plaintes, dont certaines ont même signalé, en plus du vol, des retraits frauduleux. Les investigations ont permis aux hommes du commissaire Faye de mettre hors d'état de nuire les nommés F. Ndiaye, G. Ndiaye, M. Thiane, Z. Ndiaye et M. Kane.

Le modus operandi de cette bande de criminels consistait à entrer en contact avec les victimes de vol (cambriolage, braquage, vol à main armée ou vol à l’arraché) en utilisant les numéros de téléphone présents sur la fiche médicale de leur appareil, déjà en leur possession. Ils attendaient parfois que la victime récupère sa carte SIM avant de lui envoyer des SMS frauduleux, sous forme de communications officielles prétendant provenir de la police, de la gendarmerie ou d'Apple. Ces SMS, contenant un lien piégé, permettaient aux malfaiteurs de récupérer les informations d'accès aux comptes (Compte Cloud, mot de passe ou autre) et d'obtenir un contrôle total de l'appareil.

Il ressort du dossier que les enquêteurs ont déjà constaté que plus de 1 100 appareils volés ont transité par ce réseau, avant d'être exportés pour être revendus et ainsi échapper à la détection d'opérateurs locaux. Les cinq hackers arrêtés ont été placés en garde à vue pour arnaque et trafic de données à caractère personnel. Au terme de l'enquête, ils ont été déférés au parquet de Dakar.

Voici quelques types de SMS envoyés ( voir photos ci-dessous) aux victimes avec un lien piégé. Dès que la victime clique sur le lien, elle est redirigée vers un site ressemblant à un site officiel d’Apple.