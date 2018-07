Senxibar

EXAMEN AU SENEGAL: Le point sur l’organisation du baccalauréat 2018

La session normale de l’examen du baccalauréat 2018 a débuté le 06 juin avec les compositions en épreuves facultatives. Par la suite, les épreuves d’éducation physique et sportive ont été organisées du 20 au 30 juin et l’anticipée de philosophie a eu lieu le 29 juin. L’examen du baccalauréat des séries G, T1 et T2, communément appelé baccalauréat technique s’est déroulé du 02 au 12 juillet 2018. L’ensemble de ces activités se sont déroulées dans de bonnes conditions avec très peu d’incidents.



Quelques incidents ont été notés, tous relatifs au port et l’usage du téléphone portable par les candidats. Il s’agitprécisément de cent vingt-sept candidats ainsi répartis :



• pour l’épreuve de philosophie du baccalauréat général : un (1) candidat du centre CEM Martin Luther King (Dakar), un (1) du centre Lycée de NdouloumadjiFounebe (Matam), un (1) du centre lycée de Koumpentoum (Tambacounda) et cent vingt-quatre (124) candidats du centre lycée Ahmadou Ndack Seck (Thiès) ;

• pour le baccalauréat technique : un (1) candidat du centre lycée technique industriel Maurice Delafosse (Dakar), un (1) candidat du centre Collège Saint Michel (Dakar) et trois (3) candidats du lycée technique et d’enseignement professionnel de Thiès (Thiès).

Tous les candidats concernés ont fait l’objet de rapports circonstanciés et leurs dossiers introduits dans le circuit du conseil de discipline de l’Université Cheikh Anta, seule habilitée par la loi en cette matière. En application du règlement en vigueur, ces candidats sont exclus de la présente session d’examen. Cette mesure conservatoire restera en vigueur durant la période d’attente du verdict du conseil de discipline.

AAD Senxibar

