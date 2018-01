Sport

EUROPE-FOOTBALL: KEITA BALDÉ, COTE TOUJOURS ÉLEVÉE

Keita Baldé, l’attaquant sénégalais de l’AS Monaco (élite française), continue de susciter la convoitise de grandes écuries européennes six mois à peine après son arrivée sur le Rocher, plusieurs clubs voyant en lui un futur grand s’il n’est pas considéré comme un crack.



Après Naples (élite italienne), qui a proposé 45 millions d’euros à l’AS Monaco qui l’avait payé 30 millions, l’été dernier, des clubs anglais, Arsenal et Liverpool en particulier, sont venus aux renseignements.



L’attaquant sénégalais de 22 ans a pourtant connu un début de saison compliquée avec l’AS Monaco, qui se bat pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions.



Les Monégasques, demi-finalistes de l’édition précédente, ont été éliminés de toute compétition européenne dès la première phase de la Ligue des champions 2017-2018.



Keita Baldé, en ce qui le concerne, continue de bénéficier de la confiance de son coach, Léonardo Jardim, bien qu’il tarde à confirmer tous les espoirs placés en lui.



Le technicien, après avoir trimballé son poulain sur le tout le fronton de l’attaque, s’est aperçu que les couloirs correspondent mieux au jeu de l’ancien joueur de la Lazio qui donnerait meilleure satisfaction dans cette position.



S’il ne faut jurer de rien dans le football moderne, l’international sénégalais, qui rêve de Coupe du monde en 2018, a rejeté la possibilité de quitter le Rocher dès cet hiver.



Dans un entretien au CFC (Canal Football club), le numéro 14 de l’AS Monaco a en effet déclaré, catégorique : "Ma tête est à Monaco et pas à une autre équipe".



"La Juventus m’a appelé beaucoup de fois. L’Inter Milan… Il y a beaucoup d’équipes qui m’appelaient. L’an dernier, je regardais beaucoup le championnat français et en particulier Monaco. Ça faisait deux ans qu’ils m’appelaient pour venir", a-t-il dit.



"Tout le monde connaît Monaco. C’est un grand club. L’an dernier, il a gagné le championnat et est arrivé en demi-finales de Champions League. Cela fait longtemps qu’ils font très bien les choses", a ajouté le footballeur sénégalais pour assurer de son attachement à son actuel club.



La prestation de Keïta Baldé, dimanche contre l’Olympique de Marseille, en clôture de la de la 23e journée du championnat français, devrait amener les décideurs monégasques à se convaincre de faire un bout de chemin avec lui.



L’international sénégalais, pour sa part, sait que son intérêt est certainement de rester sur le Rocher dans la perspective de la prochaine Coupe du monde (14 juin au 15 juillet).



Absent lors de la double confrontation contre l’Afrique du Sud (2-0 et 2-1), le Monégasque, ne devrait pas craindre pour sa place parmi les 23 Lions en Russie, mais il sait qu’il doit batailler ferme pour une place de titulaire.



En son absence, Mbaye Niang, qui a commencé à être régulier avec le Torino (Italie), a semé quelque chose d’intéressant dès son entrée à Praia (2-0) contre le Cap-Vert, en éliminatoires du prochain Mondial.



Il y a surtout que l’ancien joueur de la Lazio a beaucoup à se faire pardonner, lui qui n’avait pas eu la meilleure attitude à Polokwane, où il n’avait pas spécialement apprécié de se retrouver sur le banc des remplaçants contre l’Afrique du Sud, un match qui a été après-coup déterminant dans la qualification des lions pour Russie 2018.

AAD Senxibar

