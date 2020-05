ÉTAT D’URGENCE : NOUVELLE PROLONGATION DE 30 JOURS

Prêts pour un nouveau tour ? Après une première prolongation prise le 4 avril et une deuxième, un mois plus tard, la mesure d’état d’urgence sera prolongée, pour la troisième fois par le chef de l’Etat Macky Sall.



Selon nos informations, au lendemain de la prolongation de la mesure de fermeture des frontières jusqu’au 30 juin prochain, c’est l’état d’urgence qui suit le pas avec 30 jours supplémentaires. Décrété le lundi 23 mars 2020, au tout début de la lutte contre la propagation du coronavirus au Sénégal, 20 jours après le premier détecté sur le territoire national, l’état d’urgence est une mesure légale appliqué au Sénégal pour la première fois avant la crise de 1962 (Ndlr : crise politique qui a opposé le président du Conseil Mamadou Dia ainsi que 4 ministres de son gouvernement au président Léopold Senghor).



Celui-ci, actuellement en cours, était assorti d’un couvre-feu tous les jours, de 20h à 6h dans un premier temps puis de 21h à 5h, sur toute l’étendue du territoire national. Le chef de l’Etat instruira ses services à mettre en œuvre la nouvelle décision, comme le ministère de l’Intérieur, pour les mesures d’accompagnement à prendre, notamment en ce qui concerne le couvre-feu.





« Conformément à la loi sur l’état d’urgence, ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures, d’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique ; d’ordonner, la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunions , d’interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre », disait Macky Sall, lors de l’annonce de la première institution de l’état d’urgence.



A ce jour, selon les chiffres du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 3429 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 1738 guéris, 41 décédés et 1649 patients encore sous traitement dans les différents centres dédiés sur le territoire.