ESPAGNE: Les joueurs du Real Madrid remercient Zinédine Zidane

Cristiano Ronaldo : «Je me sens simplement fier d'avoir été ton joueur. Mister, merci pour tout.»



Marcelo : «Mister Zizou. J'ai tellement appris à tes côtés. J'ai apprécié comme un enfant chaque entraînement, chaque conseil. Tu es très spécial pour moi ! Tu as fait l'histoire avec ton travail, ton dévouement, ta passion et surtout ton humilité ! Merci Mister»



Sergio Ramos : «Comme joueur et comme entraîneur tu as décidé de dire aurevoir alors que tu étais au sommet. Merci pour ces deux années et demi incroyables. Ton héritage ne sera jamais effacé, l'un des plus beaux chapitres de l'histoire de notre bien aimé Real Madrid.»



Isco : «Cela a été un honneur de travailler avec toi, d'apprendre tous les jours et de gagner tous ensemble car tu as réussi à faire de cette équipe quelque chose d'historique... Je te souhaite le meilleur.»



Casemiro : «Je n'ai pas les mots pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour ce vestiaire, pour le Real Madrid et pour le «Madridisme». Cela a été une fierté et un privilège d'avoir comme entraîneur mon idole.»



Nacho : «Merci mister pour ce que tu m'as fait vivre durant ces deux ans et demi. Ton engagement pour le club et les joueurs ont toujours été la chose la plus importante et c'est pour cette raison que tu es une référence pour tous. Merci pour tout et bonne chance pour le futur.»



Lucas Vazquez : «Ce fut un vrai plaisir de jouer sous tes ordres, mister. Légende comme joueur, et maintenant tu l'es comme entraîneur. Ce fut un honneur d'apprendre et de gagner à tes côtés. Je te souhaite le meilleur. Merci et à bientôt.»



Dani Carvajal : «Zidane, je veux simplement te remericer pour ces deux ans et demi durant lesquels tu as été notre entraîneur, tu as été un professionnel incroyable tout comme ton staff. J'ai beaucoup appris en tant que joueur et personnes sous tes ordres. Je te souhaite le meilleur.»