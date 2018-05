ENQUETE: L’IGE à Saint-Louis depuis jeudi

Le compte à rebours a commencé dans l’enquête pour démasquer l’auteur du tir fatal à Fallou Sène, mais aussi identifier formellement les responsables des lenteurs dans le paiement des bourses qui ont débouché sur la mort de l’étudiant en lettres modernes à l’université Gaston Berger. Si le procureur de la république de Dakar a hérité du dossier, il n'a pas encore l’ordre de poursuites émanant de la justice militaire pour ordonner des arrestations. en attendant, l’Inspection générale d’Etat (Ige) a effectué une descente à Sanar depuis jeudi dernier.



Le Président Macky Sall imprime son tempo au dossier. Lentement, il est en train de poser des actes après le deuxième meurtre d’étudiant sous son magistère. Sans surprise, le recteur et le directeur du Crous sont passés à la trappe à cause de leurs responsabilités «directes» dans les affrontements qui ont débouché sur la mort de l’étudiant Fallou Sène. Parallèlement, la procédure judiciaire se poursuit. Le Procureur de Saint-Louis qui n’a pas la qualité pour instruire un dossier militaire l’a transmis à son homologue de Dakar, seul habilité en l’espèce. Il se trouve que les éléments de l’enquête sont unanimes à indexer un gendarme comme l’auteur du tir mortel. Seulement, Serigne Bassirou Guèye ne peut pas, non plus, poursuivre un suspect militaire sans l’aval de la justice militaire. D’après des sources de «L’As», la hiérarchie militaire n’avait pas encore reçu la demande de Serigne Bassirou Guèye qui pourrait sans doute la lui adresser aujourd’hui, jour ouvrable.



L’IGE INSTALLE SON QG A SANAR



Sitôt après l’annonce par le chef de l’Etat de l’envoi de vérificateurs à Saint-Louis pour faire la lumière sur les retards récurrents de paiements de bourses, les redoutables enquêteurs de l’Inspection générale d’Etat (Ige) ont déposé leurs baluchons à Saint-Louis. Leur mission : identifier les goulots d’étranglement, mais aussi et surtout remonter la chaîne de responsabilités en vue d’identifier le ou les auteurs entre les Finances et l’Enseignement supérieur, surtout qu’il est avéré que le ministère de Mary Teuw Niane a fait les états depuis le 13 avril, mais n’a émis son dernier chèque que le 4 mai. L’Ige devra à ce propos dire pourquoi en lieu et place d’un seul chèque de 6 milliards Fcfa, il y a eu trois chèques (3-2-1). Les enquêteurs devront également faire la lumière sur le contrat d’exclusivité octroyé à Ecobank.



A préciser que ce contrat date de 2008 et qu’il concernait 37.000 étudiants. A présent qu’il y a actuellement 117.000 étudiants bénéficaires, l’Etat promet d’éclater cette semaine au niveau des diffé- rentes institutions bancaires. En dépit de la levée de boucliers, l’Etat est loin de résoudre l’équation des bourses. Bien au contraire. Car, pour un total annuel de 39 milliards Fcfa, 24 milliards Fcfa ont déjà été payés seulement avant la mi-année. A ce rythme, le problème se fera jour dans les mois à venir puisqu’il ne reste pas plus de 15 milliards dans e budget.