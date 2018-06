Senxibar

ENERGIE-REVENUS: Près de 84 mille milliards de Francs CFA attendus du gaz et du pétrole(DG PETROSEN)

L’exploitation des deux gisements SNE et Grand tortue va apporter des revenus totaux de plus de 150 milliards de dollar US (84.000 milliards de Francs CFA), a révélé, mardi, Mamadou Faye,le Directeur général de PETROSEN.





Cette exploitation va générer également des dépenses de près de 60 milliards de dollar US (33000 milliards de Francs CFA). Faisant une présentation lors de la concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz, M.Faye a indiqué que la part de l'Etat du Sénégal représente 52 à 66% des profits. Selon le DG de PETROSEN, les revenus de l'Etat se chiffrent à plus de 30 milliards de dollar US (soit 16.000 milliards de francs CFA) pendant une trentaine d'années. Depuis 2014, des découvertes de gaz de classe mondiale ont été faites dans les profondeurs offshore, au nord de la péninsule de Dakar . Il s'agit de Grand tortue, 20 Tcf (560 milliards de mètres cubes),Teranga 5Tcf (140 milliards de mètres cubes) et Yakaar 15 Tcf (420 milliards mètres cubes). Le développement et l'exploitation de ces découvertes vont commencer avec le champ Grand tortue. Le gisement de Grand tortue est à cheval sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Les deux pays ont signé en février un Accord de coopération internationale. Les deux sociétés nationales du Sénégal et de la Mauritanie et BP et Kosmos ont commencé les études pour le développement du champ. Le développement de Grand tortue nécessite un investissement total de 16, 289 milliards de dollars US, dont 10% pour la participation de PETROSEN soit 1,629 milliards dollar US. Pour le pétrole , depuis 2014 quatre découvertes ont été faites dans le bloc Sangomar profond. La découverte SNE-1 a été entièrement évaluée avec des réserves entre 346 et 998 millions de barils pétrole. Le développement du champ SNE nécessite un investissement global de 5,83 milliards de dollar US, pour la mise en œuvre des trois phases. La participation de PETROSEN est de 18%, soit un montant de 1,05 milliard de dollar US . APS



