Senxibar

Drame à l'UGB: La note du Recteur qui a mis le feu aux poudres

SENXIBAR- Suite et pas fin du drame qui a secoué hier l'université Gaston Berger de Saint-Louis. D'après le quotidien l'AS, une note du recteur de l'université aurait mis le feu aux poudres.

Il fallait s’attendre à une situation catastrophique depuis la publication de la note du Recteur mettant en garde la Coordination des Etudiants de Saint-Louis contre l’instauration de journées sans tickets. Se substituant au Directeur du CROUS, le Recteur Baydallaye Kane avait prévenu dans sa note rendue publique le 14 mai, que les journées sans tickets ne seront plus tolérées en raison du manque à gagner pour le CROUS. Il ajoute que les recettes perdues sont un complément essentiel pour la prise en charge des étudiants. Il a regretté le fait que les étudiants font fi des dispositions du CROUS pour éviter un impact négatif des retards de paiement des bourses. Le Recteur menace alors : «J’informe que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour sécuriser les restaurants et permettre à ceux qui le souhaitent d’y accéder en toute tranquillité, en présentant leurs tickets».

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre