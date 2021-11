Drame à Sacré-Cœur : Les premiers éléments de l’enquête

L’enquête sur le drame qui s’est produit à Sacré-Cœur, où le dentiste Falla Paye a tué ses trois enfants avant de se suicider, connaît de nouveaux développements.



D’après les informations glanées par L’Observateur et Libération, le médecin s’est ouvert une veine de son bras dans un bureau de consultation de son cabinet médical.



Il a été retrouvé gisant dans une mare de sang, près d’une table sur laquelle était posé un cendrier avec une dizaine de mégots de cigarettes.



À côte de lui, ses trois enfants (deux filles et un garçon), âgés de 8, 11 et 13 ans, étaient retrouvés morts allongés côte à côte dans une salle de la clinique.

Il n’y avait aucune trace de violence ou encore de blessures récentes sur le corps des enfants. Ils sont empoisonnés avec une substance toxique qu’ils ont bue ou qu’on leur a injectée.



Les premiers éléments de l'enquête indiquent clairement que Falla Paye s'est donné la mort suite à une décision du tribunal ordonnant que la garde provisoire des enfants soit confiée à leur maman.