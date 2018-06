Drame à Guinaw Rails : Un militaire tué par son frère

Un fratricide à Pikine Guinaw Rails. Selon la Rfm, un militaire a été tué par son frère pour une affaire d’héritage. Le défunt a succombé à ses blessures suite à une bagarre. Il est resté une semaine dans le coma avant de rendre l’âme.



Le présumé suspect n’est personne d’autre que son frère arrêté par la police. Son épouse et son fils ont aussi été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Ils sont accusé d’avoir prêté mains fortes au présumé meurtrier. Avec la mort du militaire, l’affaire risque de se corser pour les trois (3) mis en causes présentés au procureur pour Coups et blessures volontaires.



Toutefois, le soldat tué va recevoir les honneurs militaires ce lundi matin. Le sergent chef Doudou Sall servait aux bataillons transmissions. Il a laissé derrière lui une épouse et 9 enfants.