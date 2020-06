Dr Bousso : « on peut passer à une situation encore plus grave si on n’y prend pas garde… »

Ce n’est pas encore la fin de la pandémie de Covid-19. Face à la presse aujourd’hui, Dr Abdoulaye Bousso a tenu à alerter.

« Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge et on peut passer à une situation encore plus grave si on n’y prend pas garde avec plus de cas graves et une mortalité plus élevée. Ce n’est pas aujourd’hui un concept de vivre avec le virus mais plutôt circuler et protéger contre le virus. Si les mesures barrières ne sont pas respectées, il faudra s’attendre à une augmentation des cas parce que les gens vont bouger plus et nos hôpitaux ne pourront pas faire face pour la prise en charge’’, a-t –il dit.