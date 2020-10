Dr Babacar Niang, directeur de Suma Assistance: « les gens arrivent au Sénégal avec de faux tests »

Invité de l’emission « Grand Oral » sur Rewmi Fm, le directeur de Suma Assistance a fait des révélations fracassantes sur les tests Covid à l”Aibd : « le problème est que les gens arrivent au Sénégal avec des faux tests. Le texte c’est que si la personne arrive avec un faux c’est à la compagnie de la retourner et de payer pour elle. On accuse les autres de faire du faux ; est-ce que nous on ne trouve pas des astuces pour faire du faux. Vous savez qu’Air France n’a jamais arrêté d’entrer au Sénégal pendant la pandémie. Il y’avait des prétextes sanitaires disant qu’on rapatrie des français qui sont malades mais ça n’a jamais fermé l’aéroport. Les gens sont rentrés pour des niveaux d’intérêts économiques très élevés », a-t-il révélé.