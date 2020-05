Dr Abdoulaye Bousso : « le nombre de cas de Covid-19 détecté en mars a été multiplié par 6 en avril »

Le Directeur du Cous Dr Abdoulaye Bousso a fait savoir aujourd’hui, lors du point de presse marquant les deux mois de gestion de coronavirus au Sénégal, que le nombre de cas de Covid-19 détecté en mars a été multiplié par 6 en avril. De 190 cas positifs au Covid-19 le 31 mars, le Sénégal en compte 1115 le 2 mai, dont 368 guéris et 9 décès.



« Les régions touchées sont passées de 7 à 11 et les districts de 24 à 33 sur 79 au total soit 41,7%. Nous avons des patients répartis comme suit : 52,22% d’hommes, et 47,78% de femmes. La tranche d’âge la plus touchée et celle entre 25 et 45 ans soit 42,02% de nos patients. Ce qui est constaté avec cette épidémie ce sont les clusters. C’est à dire des patients qui contaminent plusieurs personnes. Nous avons des patients qui ont contaminé chacun au moins 25 personnes. Nous avons identifié 14 clusters qui représentent 20% des cas que nous avons. Ce sont nos modes de vie qui font cela. C’est à dire dans la famille, autour de chefs religieux ou autres comme le cas que nous avons qui travaille dans un centre d’appel. Nous avons 9701 contacts depuis le début de l’épidémie et jusqu’au 30 avril, nous suivions 5226 personnes. Ce nombre va évoluer avec les cas d’aujourd’hui et d’hier. Notre stratégie est de prendre en charge les cas suspects et les cas positifs » a dit Dr Bousso.