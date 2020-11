Double confrontation Sénégal - Guinée-Bissau : De nouvelles têtes dans la liste de Cissé et des retours

Le sélectionneur national, Alioune Cissé, a livré la liste des joueurs sénégalais qui rencontreront la Guinée-Bissau en double confrontation, dans le cadre des éliminatoires de la Can-2022.

On peut noter le retour des cadres comme Diao Baldé Keita, Sadio Mané ou encore Édouard Mendy. Mais aussi la première convocation Moustapha Name (Paris Fc) et Franck Kanouté (cercles Bruges).