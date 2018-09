Douane : 300 milliards dans les caisse de l’Etat

La Douane verse au trésor publique de l’Etat 300 sur les 700 milliards qui lui est assignée, soit plus de la moitié. C’est une annonce du directeur général de la Douane Oumar Diallo. Selon lui, ces résultats sont dus pour une bonne partie à la lutte contre le trafique sur du sucre. Mais malgré cela, le directeur de la Douane déclare, qu’ils ont du chemin à faire d’autant plus qu’ils sont pour le moment à mi-chemin, il leur reste des efforts à faire d’ici la fin de l’année. Cependant il lance un appel à la population pour plus de coopération. igfm