Documents sur l'état de santé de Sonko : Le Communiqué du procureur de la République

Ce jeudi, des documents de l'Administration pénitentiaire et de l'hôpital principal de Dakar, sur la situation sanitaire de Ousmane Sonko ont été diffusé sur les réseaux sociaux. Ce qui ne semble pas du tout plaire au Procureur de la République. Ce dernier a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie de "faits d'une particulière gravité". Ci-dessous le communiqué.



"Il a été relevé la diffusion, sur des supports de communication, d'une correspondance administrative et interne émanant de la direction l'administration pénitentiaire et adressée à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.



Outre la violation des droits du détenu, ces faits d'une particulière gravité constituent toute une panoplie d'infractions relatives à la diffusion de données à caractère personnel.



Face à cette situation, le Procureur de la République a ordonné immédiatement l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de cette publication et toutes personnes impliquées aux fins d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre."