(Document)/Dossier médical de la maladie mystérieuse: voici les résultats!

Il s’agit de pêcheurs migrants âgés de 13 à 46 ans de sexe masculin, résidant à Saint-louis, Diogo,Fass booy et Thiaroye sur mer présentant des lésions dermatologiques variées siégeant au visage, aux extrémités et parfois au niveau des organes génitaux externes. L’investigation révèle que le 1 er cas âgé de 20 ans a été reçu en consultation le 12 Novembre 2020 avec comme symptomatologie: éruption cutanée vésiculeuse non généralisée, tuméfaction du visage, sécheresse des lèvres et rougeur des yeux.



Il n’a pas été noté de cas graves. L’interrogatoire des patients révèle qu’il y’aurait des cas similaires dans les maisons mais également partis en mer. Les patients révèlent qu’ils auraient été contaminés au contact de l’eau de mer. Le Dermatologue, venu en appoint, a fait un examen clinique des patients et un résumé de la situation à savoir: Des lésions d’impétigo à localisation périnarinaire et péribuccale





• Des lésions papuleuses ombiliquées par endroit localisées aux extrémités (pieds et mains)

Des érosions localisées au niveau des organes génitaux externes (testicules et gland) Hyper hémi conjonctivale,

• Céphalées,

• 2 Fièvre

• Œdèmes du visage surmonté de micro papules chez certains prurigineuses.

• Les constantes varient entre: TA:13/09et08/06mmhg

• Température: 36°à38°5C Pouls:76 à 54 bpmn Hypothèses diagnostiques: Eczéma aigu, Covid, Varicelle, Syndrome pied-main bouche.