Divorce politique : Le Parti Socialiste claque la porte de Benno Kaffrine

Le divorce a été acté entre le Parti socialiste (PS) et la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby, mouvance présidentielle) à Kaffrine. L’information a été confirmée par le président du conseil départemental de ladite localité et porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane. Il accuse l’Alliance pour la République (APR) d’avoir fini de prouver qu’elle n’a aucun respect pour ses alliés et semble déterminée à poursuivre sa stratégie visant à les déjouer.



« Après avoir discuté avec qui de droit, je vous annonce que le Parti socialiste a décidé de se retirer de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaffrine et ce jusqu’à ce qu’on voie autre chose que ce qui nous est proposé. Mais ce qui est sûr c’est que tant qu’il n’y a pas de discussions, le Parti socialiste restera en dehors de la coalition Benno Bokk Yakaar », a déclaré Abdoulaye Wilane dans des propos relayés par le quotidien Les Échos dans son édition de ce mardi.



Par ailleurs, Abdoulaye Wilane s’est aussi exprimé sur la position du Parti Socialiste concernant l’élection présidentielle de février 2024. À l’en croire, « le Parti socialiste n’a pas encore décidé s’il aura un candidat ou s’il devra soutenir le candidat de Benno Bokk Yakaar. »