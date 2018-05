Divers: Dix millions de l'Etat à la famille de Mouhamed Fallou SÉNE

Mme Tall dirigeait ce dimanche à Pattar une délégation composée, entre autres, du ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, du ministre conseiller, Mor Ngom, du gouverneur de Diourbel, Mouhamadou Moustapha Ndaw.



‘’Il est de coutume qu’en de pareilles circonstances que la solidarité soit de mise et depuis que l’évènement est survenu, on n’a pas pu mesurer la peine qui habite le président Macky Sall’’, a déclaré la présidente du CESE.



‘’Il a décidé d’intégrer le fils du défunt qui s’appelle Cheikh Sène parmi les pupilles de la nation et a octroyé deux billets pour le pèlerinage à la Mecque aux parents de la victime pour leur permettre d’aller prier pour le repos de l’âme de Fallou’’, a dit Mme Tall.



’’Cette enveloppe de 10 millions FCFA remise aux parents de la victime est seulement destinée à soulager la famille concernant les charges lourdes liées à cet événement malheureux’’, a dit la présidente du CESE selon qui ‘’Abdoulaye Sène, père du défunt sera reçu en privé par le Président de la République’’.



Elle déclare aussi que ‘’le Chef de l’Etat compte trouver du travail à la veuve, une fois sa période de viduité terminée mais également au frère de Fallou Sène pour que les attentes fondées sur le défunt ne soient déçues’’.