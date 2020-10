Dissolution du Gouvernement : Quelle nouvelle équipe pour Macky ?

Le chef de l’Etat Macky Sall a dissout le gouvernement. Il devra donc constituer une nouvelle équipe dans les meilleurs délais. La question se pose de savoir quelle gouvernement Macky Sall va-t-il constituer.



A ce niveau, il y a des possibilités diverses. Macky Sall pourrait avoir un gouvernement élargi à l’opposition et à la société civile. En effet, cette refondation intervient après que les rapports sur le dialogue national sont déposés sur la table du chef de l’Etat.



Mais s’il y a gouvernement élargi, il se pose la question de savoir quels acteurs de la société civile et quels opposants vont faire leur entrée. Le Rewmi d’Idrissa Seck acceptera-t-il de s’allier à nouveau avec Macky Sall. Qu’en sera-t-il du Pds ou du camp de Khalifa Sall ?



L’autre option pour Macky Sall est de préparer un troisième mandat. Et dans ce cas, les alliés qui veulent avoir leur candidat en 2024 comme le Parti socialiste seront éjectés du gouvernement. Un tel scénario offrira sans doute plus de postes aux responsables de l’Apr. Même si les responsables de l’Apr qui nourrissent des ambitions peuvent en faire les frais.



Le chef de l’Etat a aussi la possibilité de former un gouvernement de mission. Dans ce cas, non seulement beaucoup de ministres membres de l’Apr vont sauter. La taille de l’équipe devra aussi être réduite. Une trentaine de ministères au plus en lieu et place de la quarantaine actuellement. Il y aura aussi nécessité de revoir certains ministères, comme celui de l’Economie et des Finances scindé en deux départements.