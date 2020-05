Discours à la Nation: Macky Sall assouplit le couvre-feu, autorise le rapatriement des dépouilles et autres mesures prises

Lors de son allocution à la Nation, le président Macky Sall a autorisé, lundi, le rapatriement des corps de Sénégalais décédés du Covid-19 à l’étranger. « Chaque deuil nous affecte profondément », a-t-il dit. Le président Sall a également évoqué la douleur de la distance. Ainsi il a ordonné les ministères de tutelle de faire le nécessaire pour faciliter le rapatriement des corps.



La Cour suprême avait débouté, le 8 mai dernier, la requête d’une association de Sénégalais. Le président Sall vient d’aller dans le sens d’une demande générale provenant de la diaspora.



Afin de relancer la machine économique, le président décide ce lundi, dans son adresse à la Nation, d’assouplir le couvre-feu et différentes autres mesures prises depuis le début de la pandémie.



Ainsi donc, à compter de ce mardi 12 Mai, les horaires du couvre-feu seront de 21h à 5h du matin, au lieu de 20h à 6h du matin. Les horaires de bureau seront réaménagés de 9h à 16h.



Les lieux de culte (mosquées et églises) seront rouverts. Les marchés et autres lieux de commerce seront ouverts 6 jours dans la semaine, et fermés 1 jour dédié au nettoiement.



Les marchés hebdomadaires reprendront également, mais dans les limites de chaque département.



Les classes d’examen reprendront les cours le 2 juin prochain (CM2, 3ème et terminale). Les élèves des autres classes continueront à suivre les cours via le dispositif «Apprendre à la maison ».



Pour les universités, les établissements mettront en place des programmes afin de dispenser des cours en ligne.