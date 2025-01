Directeur général de la SONAGED Khalifa Ababacar SARR : Clôture de la tournée nationale

Clôturer cette tournée nationale en visitant les régions de Tambacounda, Kédougou, Kaffrine et Fatick a été une expérience riche en échanges et en apprentissages. Chaque étape a renforcé ma conviction que, ensemble, nous pouvons relever les défis liés à la gestion des déchets et à l’amélioration du cadre de vie.

Voir nos équipes, dévouées et résilientes, a été une source d’inspiration profonde. Leurs efforts quotidiens, souvent dans des conditions exigeantes, démontrent que le changement est possible avec des moyens adaptés et une vision partagée.

À travers chaque rencontre avec les autorités locales et partenaires, chaque chantier visité et chaque projet lancé, nous avons posé les fondations d’un avenir meilleur et durable.

Abdoul Khadre Fofana Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et plus que jamais déterminé à poursuivre cette mission. Un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à faire de cette tournée un succès, et particulièrement au Président du Conseil d’Administration de la SONAGED SA, M., pour sa présence et son soutien indéfectible lors de cette tournée.

Continuons à bâtir un Sénégal plus propre et plus sain, région par région.