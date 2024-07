Diop Sy condamné à payer plus d’1 milliard F CFA à…

Le tribunal de Dakar a condamné Demba Diop dit Diop Sy à payer 1 milliard 93 millions 634 mille 155 francs CFA à «Abdou Samba Sy et consort», révèle Libération dans son édition de ce lundi 8 juillet. Le député et maire de Tivaouane est reconnu coupable de destruction de biens appartenant à autrui, précise le journal. Qui ajoute que les demandeurs «ont été déboutés du surplus de leur demande». Sans évoquer le fond du contentieux, Libération signale que le tribunal a mis hors de cause l’État du Sénégal et la commune de Sangalkam, qui étaient poursuivis en même temps que Diop Sy.