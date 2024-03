Diomaye ne lâche pas Amadou Ba : «Je l’invite à faire sa déclaration de patrimoine»

Plus tard, ce dimanche, Diomaye Faye a défié ses adversaires de faire leur déclaration de patrimoine. «J’invité tous les candidats, particulièrement ceux qui, comme moi et Amadou Ba, ont eu à gérer des deniers publics ou à occuper des fonctions ou des emplois publics, à satisfaire à cette exigence d’éthique et de transparence», a-t-il dit dans un communiqué, soulignant qu’il va le faire cette semaine.