Diamaguène Sicap-Mbao : La police neutralise le gang qui opérait entre Saly, Tivaouane, Dakar et Louga

Une belle prise à l'actif des éléments du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao ! Les hommes du commissaire Ousmane Diop ont mis la main sur une redoutable bande de cinq malfaiteurs spécialisés dans le cambriolage et le vol avec violence. Ces bandits opéraient dans la région de Dakar, à Saly, à Tivaouane et à Louga. Ils ont été déférés et un important matériel saisi, selon des sources de Seneweb. Détails !

Fin de règne pour ce redouble gang de malfaiteurs qui s'activait dans l'agression et le cambriolage à Dakar et dans d'autres localités, dont Saly, Tivaouane et Louga. Les policiers du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao ont réussi à débusquer cette grosse mafia, avec l'arrestation de cinq malfaiteurs. Les hommes du commissaire Ousmane Diop ont procédé à la saisie d'un pistolet automatique factice, une pompe à gaz, de nombreux téléphones, des cartes nationales d'identité appartenant à autrui, plusieurs puces téléphoniques et des ordinateurs.

Tout a commencé le 23 avril 2023. Le nommé O. Guèye a déposé une plainte sur la table du chef de service du commissariat suite au vol de sa moto devant son domicile à Sam-Sam 1. Dans sa déposition, il a déclaré que son voisin de quartier, C. Sarr, a aperçu les voleurs. Ce témoin a été convoqué et interrogé sur procès-verbal.

"C'est vers 5 h du matin que j'ai aperçu deux individus qui tentaient de démarrer une moto. Je suis en mesure d'identifier l'un d'eux, qui fréquente notre quartier", déclare le témoin avant de faire la description du suspect.

Munis de ces renseignements, les hommes du commissaire Diop ont entamé leurs investigations.

Le 9 mai, vers 9 h, les limiers ont reçu un renseignement relatif à la présence d'un membre de cette bande. Ainsi les policiers ont surpris le malfaiteur O. N. dans un garage mécanique où il tentait de réparer une moto volée.

Interrogé sur procès-verbal, O. N., né en 2004, a tenté de nier son implication dans cette affaire. Malgré tout, il a été placé en garde à vue pour nécessité d’enquête et la moto consignée au service.

Plus tard, un autre membre du gang a débarqué au commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao pour rendre visite à son acolyte en détention. Malheureusement pour F. B., il a été identifié et arrêté pour nécessité d’enquête par les policiers et sa moto consignée aussi.

En effet, le témoin C. Sarr a reconnu formellement F. B. comme faisant partie du duo qui a volé la moto d'O. Guèye à Sam-Sam 1.

Les limiers ont effectué une perquisition dans leur domicile. Cette opération s'est soldée par la découverte dans la chambre du nommé F. B. de cinq carénages de moto de marque Liberty et Beverly, une moto de marque SH, un téléphone portable, un poste téléviseur, une radio Woofeur et un décodeur, selon des sources de Seneweb.

Invité à se présenter au commissariat, le plaignant O. Guèye a identifié formellement le carénage jaune de sa moto de marque Liberty dans le matériel saisi lors de la perquisition.

Interrogé sur la découverte faite dans sa chambre, le malfaiteur F. B. a déclaré que le carénage de couleur jaune lui a été confié par une tierce personne qu'il ne connait pas. Quant aux autres carénages, il déclare qu'ils appartiennent à son compère O. N. qui est en garde à vue avec lui.

Le duo incriminé a nié avoir subtilisé la moto du plaignant tout en admettant avoir volé une moto de marque Beverly aux Parcelles-Assainies, engin qu'ils ont vendu au nommé A. D. domicilié à Yembeul au quartier Thierno Ndiaye.

Les policiers de Diamaguène Sicap-Mbao ont fait le déplacement à Yeumbeul pour cueillir A. D. La perquisition effectuée dans cette concession a permis de découvrir une pompe à gaz lacrymogène, neuf téléphones portables, dont cinq Samsung, trois iPhone, une tablette, neuf puces téléphoniques Orange, 16 protèges téléphones, deux disques durs, un passeport ordinaire sénégalais au nom d'A.D., quatre pièces de carte d'identité nationale.

Mis devant le fait accompli, le malfrat A. D. a d'abord nié les faits sans convaincre les enquêteurs. Mais l'exploitation du matériel saisi à son domicile a permis de retrouver le propriétaire d'un des téléphones portables de marque iPhone 13 Pro Max.

Invité à se présenter au commissariat, la dame M. M. a confié qu'elle a été victime d'un vol avec violence dans sa boutique à Keur Massar. Son téléphone iPhone 13 Pro Max lui sera restitué.

Interrogé à nouveau, le malfrat A. D. livre l'identité des deux autres compères, B. K. et A. C., chargés de décoder les comptes I Cloud et les téléphones volés pour les revendre.

Un transport effectué respectivement à Yeumbeul et au marché Thiaroye a permis de mettre la main sur B. K. et A. C.

Au total, les policiers de Diamaguène Sicap-Mbao ont arrêté cinq membres du gang incriminé.

La perquisition effectuée au domicile de B. K. s'est soldée par la découverte d'un pistolet automatique 9 mm, factice, une moto TMAX rouge bordeaux, huit téléphones portables, deux cartes Wave, ainsi que la somme de quatre cent trente mille francs CFA. En plus de téléphones portables, d'ordinateurs chez A. D.

Parmi les téléphones portables retrouvés chez le nommé A. D., figurent les images des téléphones, numéros et IMEI des nommés F. Touré, A. Sow et M. Doucouré domiciliés respectivement à Saly, Pikine et Médina. Ces derniers ont reconnu formellement leurs appareils présents sur ces images.

Contactées, toutes ces personnes ont confirmé avoir été victimes de vol et de cambriolage. La nommée F. Touré soutient avoir été victime de vol avec effraction et menace de mort dans la nuit du 7 décembre 2022, aux environs 3 h, dans son domicile à Saly. Elle déclare que les malfaiteurs ont emporté les objets suivants : six bracelets de marque Cartier d'une valeur unitaire de 350 000 F CFA, six bagues en or d'une valeur unitaire de 250 000 F CFA, deux chaines en or d'une valeur approximative de 380 000 F CFA, une perruque de cheveux naturels d'une valeur de 150 000 F CFA et la somme liquide d'un million de francs F CFA.

De plus, F. Touré a reconnu formellement le nommé B. K. comme étant l'auteur du cambriolage de son domicile.

D'autres victimes venant de la Médina, de Pikine et de Guédiawaye se sont présentées au commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao. Mais la bande incriminée a agi à Louga et à Tivaouane.