Dialogue politique : la cause du report

Le dialogue politique initiée par le Président Macky Sall devait se tenir ce mardi 30 mai. Mais la rencontre a été décalée de 24 heures. Ainsi les acteurs politiques et la Société civile sont attendus ce mercredi à la salle des banquets du Palais.



Officiellement, la cause du report n’a pas été précisée. Mais d’après Les Échos, celui-ci est dû au pèlerinage marial de Popenguine. «Toutes les communautés étant attendues à cette cérémonie, il est préférable de laisser les pèlerins se reposer mardi pour faire ça mercredi», détaille le journal.



Le dialogue politique divise Yewwi Askan Wi, la frange la plus importante de l’opposition. Si cette coalition dont Pastef est la locomotive a officiellement décliné l’invitation du chef de l’État, un de ses membres les plus importants, Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, a décidé de prendre part aux concertations.