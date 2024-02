Dialogue national et la date de l’élection : Me Djibril War lève un coin du voile

En commission, l’idée d’organiser l’élection présidentielle le 2 juin 2024, semble avoir rencontré l’adhésion du plus grand nombre. Du moins si l’on en croit Me Djibril War. « L’option du 10 mars ne me semble pas possible parce qu’on ne peut pas écourter la durée de la campagne. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire », note l’ancien député de l’APR au micro de Iradio.