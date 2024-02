Dialogue national : Macky Sall décline la suite

Le président Macky Sall semble rester dans sa stratégie de se donner du temps avant de fixer une nouvelle date pour la présidentielle. Ainsi, après deux jours de dialogue, il va recevoir le rapport « lors d’une audience prévue le lundi 04 mars 2024 », souligne le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 28 février.



Ensuite, en conformant à l’article 92 de la Constitution, dit-il, Macky Sall va saisir le Conseil constitutionnel « pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national ». C’est seulement à l’issue de ces étapes qu’il prendra un décret pour fixer la date du scrutin pour la présidentielle.



Malgré le boycott de la majorité de l’opposition et d'une bonne partie de la société civile, le président Sall estime que le dialogue a permis d’avoir des « propositions qui permettent de déterminer dans la convergence de vues, le réalisme et le consensus, un calendrier électoral ajusté, intégrant la nouvelle date de l’élection présidentielle ».