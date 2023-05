Dialogue national : La lecture de l'universitaire Boubacar Siguiné Sy

En effet, dans un contexte délicat marqué par les conséquences de la grave pandémie de la Covid-19, du réchauffement climatique et de la guerre en Ukraine sur fond de rivalités États-Unis - Russie, d'une part, et d'autre part, États-Unis - Chine dans un environnement sécuritaire, économique et social difficile, le Sénégal a su rester résilient et prospectif afin d'asseoir son unité, sa stabilité et poursuivre avec des réels succès ses efforts remarquables de croissance inclusive dans maints domaines de la vie économique et sociale.

En ce sens, la signature du dernier accord de paix en Casamance est de très bon augure. En espérant que des préalables et des subterfuges ne devient le dialogue national de ses objectifs de consolidation de la démocratie sénégalaise, des solutions consensuelles et pragmatiques seront trouvées à court, moyen et long terme, au grand bonheur de nos compatriotes, à la veille de la prometteuse exploitation des ressources pétrolières et gazières dans l'unité, la paix, la prospérité et la solidarité, selon toujours l'universitaire.

L'intégrité territoriale, l'unité et la cohésion nationales, le respect des institutions ne sont et ne seront jamais négociables. Idem de la nature républicaine et laïque de l'État. Une majorité d'idées devraient se dégager sur les options, les stratégies et les priorités nationales de développement autour du Plan Sénégal émergent, dans une Afrique unie, responsable et solidaire.

Ainsi, les principaux acteurs devront s'entendre rapidement, entre autres, sur la place de l'agriculture au sens large, de l'éducation, de la formation, de la santé, de l'accès aux services sociaux, des jeunes et des femmes, des médias et réseaux sociaux.