Dialogue national : Diomaye Faye propose trois thèmes, le ministre de l’Intérieur écrit aux partis politiques

Dans une lettre datée du 7 avril, le ministre de l’Intérieur expose aux parties prenantes (partis politiques, sociétés civile, etc…) le projet de termes de référence du dialogue national initié par le Président Diomaye Faye et programmé pour le 28 mai prochain. Le document présente les thèmes que le chef de l’État souhaiterait voir au menu des discussions en vue d’un renforcement du système politique sénégalais.

L’Observateur, qui donne l’information, rappelle que les destinataires de la correspondance ont jusqu’à la fin du mois d’avril pour faire parvenir leurs observations, amendements, propositions et recommandations éventuels. C’est la démarche choisie par Diomaye Faye et annoncée lors de son dernier face-à-face avec la presse nationale, jeudi 3 avril, pour un dialogue inclusif, sincère et utile.