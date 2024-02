Dialogue avec Macky : les vérités du chef du protocole de Sonko

Le chef du protocole de Ousmane Sonko, Djiby Guèye, dément tout rabibochage entre son patron et le Président Macky Sall. Dans Libération, il juge «sans fondement» les informations faisant état d’un rapprochement entre le président de Pastef et le chef de l’État.



Il dit : «C’est vrai qu’un chef de protocole doit être une tombe, mais parfois il est bon de rétablir la vérité. Des personnes comme Serigne Bara Dolly, par égard à son nom, ne devrait pas dire des contrevérités. Il n’a vu qu’une seule fois Ousmane Sonko et c’était devant un avocat. On l’avait d’ailleurs remis à sa place.»



Djiby Guèye de marteler : «Quand Ousmane sera libre, il répondra à tout ça. Il n’y a aucun projet de dialogue avec le Président Macky Sall.»



Le chef du protocole de Sonko révèle que le président de Pastef, incarcéré à la prison du Cap Manuel «se porte comme un charme». «Il lit des livres, écrit et fait du sport», ajoute-t-il.