Dialogue annuel entre le Sénégal et l’Union européenne: Un partenariat “équilibré” pour renforcer les liens

Le dialogue annuel de partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne s'est tenu à Dakar ce mardi 28 janvier. Une occasion pour renforcer la coopération entre les deux entités. Cette rencontre, co-présidée par le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Yassine Fall, et l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, a permis de poser les bases de projets communs. Il s'agit de développement économique et social, dans le cadre de la vision Sénégal 2050". Du moins selon la ministre qui a fait face à la presse en marge de la rencontre.

Pour Yassine Fall, ce dialogue est un moyen essentiel pour échanger sur des questions stratégiques telles que le développement durable, la gouvernance, l'engagement africain et la migration. "Cette réunion est l’occasion de poser les bases d’un partenariat gagnant-gagnant qui prend en compte nos priorités", a affirmé la ministre. Elle a également précisé que le Sénégal souhaite établir des partenariats équilibrés qui profitent à la fois à son économie et à celle de ses partenaires, en mettant l'accent sur la création d'emplois et l'échange de technologies.