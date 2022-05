Dette de 189 milliards à l'État : La solution radicale de Macky Sall pour 'sauver' La Poste

Le président de la République a estimé, mardi, qu’il faut une recapitalisation et la création d’une nouvelle société pour sauver la Société nationale La Poste.



’’La Poste est une entreprise en difficulté et si nous voulons sauver l’essentiel, il faut une recapitalisation et créer une nouvelle société nationale’ ’, a soutenu Macky Sall.