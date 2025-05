Détournement de 700 millions FCFA : Tabaski Ngom livre Moustapha Diop à la justice

Au cœur d’un vaste scandale financier, l’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom, inculpée et placée sous mandat de dépôt, brise le silence. Face aux juges, elle accuse nommément l’ancien ministre Moustapha Diop d’être le principal bénéficiaire d’un détournement de plus de 700 millions FCFA, preuves à l’appui. Une affaire explosive qui éclabousse plusieurs hauts responsables et secoue les sphères politico-administratives.



L’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom a été longuement auditionnée par les juges d’instruction du Pool judiciaire financier, dans le cadre du détournement présumé de plus de 700 millions FCFA. Placée sous mandat de dépôt, rapporte L’observateur, elle rejette la responsabilité sur l’ancien ministre Moustapha Diop, aujourd’hui député-maire de Louga, dont l’immunité parlementaire a été levée.



Lors de son audition, elle a remis une décharge de 200 millions FCFA signée, selon elle, par Diop le maire, ainsi qu’un enregistrement audio présenté comme une preuve de reconnaissance de dette.



Malgré sa plainte contre Moustapha Diop, Tabaski Ngom a été inculpée pour association de malfaiteurs, détournement de fonds publics, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, etc.



Deux autres personnes sont également mises en cause : Mor Guèye, directeur des entreprises Web-com.Sen et Sen-Setal, également écroué, et Momath Ba, ancien DG de l’Aprosi, qui a échappé à la détention grâce à une caution de 90 millions FCFA.



L’affaire, portée par un Parquet financier actif et un collège de juges déterminé, prend des allures de vaste scandale politico-financier.