"Détournement de 1,5 milliard à Poste Finances : Trois personnes (déjà) sous mandat de dépôt

Suite et pas fin de l’affaire du 1,5 milliard de Fcfa détourné à Poste Finances qui continue de défrayer la chronique.



Alexandre Xavier Manga, chef de l'Agence principale de Dakar, Abdoulaye Faye, chef du centre financier de Dakar et Kéba Diédhiou, caissier dans ce centre, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt hier par le juge du 2e cabinet, informe Libération.

Selon le quotidien Libération qui vend la mèche, ce trio, tout comme X, est visé pour détournement de deniers publics portant sur plus d’un milliard de Fcfa.



Pour rappel, 1.033 chèques couvrant des montants de 100.000 à 50 millions Fcfa ou plus ont été saisis lors des perquisitions.



Ces chèques constituaient les garanties des «prêts» accordés à des personnes décédées.

Les mis en cause se tapaient aussi des «prêts» pour eux-mêmes en versant dans le dossier des garanties des chèques en mandats de dépôts en toc.