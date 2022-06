Au Tribunal de Dakar, le Juge vient de délibérer dans le procès des manifestations du 17 juin dernier.



Après Ahmed Aidara, Mame Diarra Fam et Déthié Fall sont remis en liberté. Les leaders de Yewwi Askan Wi faisaient face au Juge ce lundi. Déthié Fall a été condamné à Six mois de prison assortis de sursis. Il devra payer une amende de 100.000 francs Cfa, ayant été reconnu coupable de participation à une manifestation non autorisée. Mame Diarra Fam, Amadou Bâ de Pastef et les autres accusés ont té relaxés.