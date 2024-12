Destitution de Barthélémy Dias : Alioune Tine et Seydi Gassama interpellent Ousmane Sonko et El Malick Ndiaye

A l'Assemblée nationale, Barthélémy Dias, élu député sous la bannière de Samm Sa Kaddu, pourrait être destitué de son poste à cause d'une condamnation antérieure.

Pour plusieurs membres éminents de la société civile, l'Assemblée nationale devrait se réserver de lancer une procédure de destitution contre Barthélémy Dias. Selon Seydi Gassama, directeur exécutif de Amnesty International section Sénégal, le parlement devrait respecter le choix du peuple.

"Dès lors que les autorités n'ont pas fait de recours contre la candidature de Barthelemy Dias, aux fins de l'annuler conformément à la loi, elles devraient le laisser exercer le mandat qu'il a reçu du peuple sénégalais. L'Assemblée nationale a besoin, pour la qualité des débats, de la voix forte et discordante de Barthélemy Dias", a écrit Seydi Gassama sur le réseau social X, interpellant le Premier ministre Ousmane Sonko et le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.