Desserte aérienne intérieure : un vaste chantier annoncé

Vers la création d’Air Sénégal Express. Selon Libération, qui donne l’information, le ministère des Transports aériens envisage de nouer «un partenariat avec le secteur privé national» en vue «d’assurer la disserte intérieure à bas coûts».



Selon la source, ce chantier est prévu dans «le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP) 2025-2027».



D’après le document, parcouru par le journal, «des aéropôles constitués de complexes industriels, de centre de formation en aéronautique et d’installations ludiques et commerciales, seront créés autour des aéroports de Saint-Louis, de Diass et de Ziguinchor».